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Yerel Denizli'de yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirildi
Yerel

Denizli'de yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirildi

Denizli'de yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 15:24:00 -
Denizli'de yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir kamyonette yoncaların arasına saklanmış 285 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Ekipler, yaklaşık 2 aylık çalışma sonucu eşkalini belirledikleri A.B'nin kullandığı yonca yüklü kamyoneti takibe aldı.

Drone ile havadan desteklenen operasyonda Yumrutaş Mahallesi yakınlarında "dur" uyarısı yapılan kamyonetin sürücüsü tarla yoluna girerek kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca sonucu durdurulan kamyonette narkotik köpeği "Manşet" yardımıyla yapılan aramada yonca balyaları altına gizlenmiş 10 çuvalda toplam 285 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Sürücü A.B. karakola götürüldü.

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