0553 313 94 23

Denizli’de yaz konserleri heyecanı devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından İncilipınar ve Adalet Parkı’nda organize edilen ‘Yaz Konserleri’nde birbirinden değerli müzisyen ve sanatçılar Denizlililerle buluşmaya devam ediyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
Denizli’de yaz konserleri heyecanı devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından İncilipınar ve Adalet Parkı’nda organize edilen ‘Yaz Konserleri’nde birbirinden değerli müzisyen ve sanatçılar Denizlililerle buluşmaya devam ediyor. Coşkunun tavan yaptığı konserlerde katılımcıları unutulmaz geceler yaşıyor.


Yaz konserlerinin hafta sonu programı kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Işıl Koç, İncilipınar ve Adalet Parkı’nda müzik severlerle buluştu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konserlere Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Işıl Koç’un birbirinden güzel eserleri seslendirdiği konsere gelenlerin çok eğlenip şarkılara eşlik ettiği gözlemlendi. Türk halk ve Türk pop müzik eserlerinin seslendirildiği konser büyük ilgi toplarken izleyiciler de şarkılara eşlik etti.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Temmuz ayında başlayan yaz konserlerinin büyük bir ilgi gördüğünü belirtti. Otaklı, “3 Ağustos’a dek birbirinden değerli isimler Denizlililerle buluşmaya devam edecek” şeklinde konuştu.


Öte yandan, konserlerin sonunda Otaklı katılımcılara günün anısına plakette verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
  1. konser
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki kuruma hakkında soruşturma başlatıldı
    1. İki kuruma hakkında soruşturma..
    2. Sinop'ta silahlı kavga: 1 yaralı
    3. Gökçeada’daki hasta askeri..
    4. Başkentin beklenen indirim günleri..
    5. Toroslar’da yaz akşamları renklendi
    6. Derede kaybolan şahıs bulundu
    7. Aksaray’da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
    8. Büyükşehir’de Akaryakıt Alımı İhalesi..
    9. Sinop’ta silahlı saldırıda bir kişi..
    10. Elmalı’da hükümlülereözel konser
    11. Düzce'de üreticilerin borçlarına..
    12. ATO'dan Kurban Bayramı tatili talebi:..
    13. INTERPOL'den skandal Salih Müslüm..
    14. Bungee jumping halatı koptu, 30..
    15. İdlib'deki saldırıda ölenlerin sayısı..
    16. İdlib’de ölü sayısı 31’e yükseldi
    17. Mimar Savatlı'nın son dönem..
    18. Amerikan savaş gemisi Çanakkale..
    19. Somali’de patlama: 10 ölü
    20. ABD askeri gemisi Çanakkale..
    21. Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat..
    22. Canpolat kırsal çalışmaları yerinde..
    23. Denizli’de yaz konserleri heyecanı..
    24. Belediye başkan yardımcısı için..
    25. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"
    26. Ali Babacan cephesinden yeni parti..
    27. Birlikte yaşadığı kadını bıçakla..
    28. Gazeteciye uzaklaştırma cezası
    29. Başkan Söğüt’ten İlimtepe..
    30. Beyazgül çocuklarla satranç oynadı
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti