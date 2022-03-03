Denizli’de yarı okullara tatil mi son dakika: 4 Mart 2022 Cuma okul var mı? Denizli Valiliği tatil açıklaması yaptı mı?

Denizli'de okullar yarın da tatil mi? Bir süredir devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma, Isparta'da gündelik hayatı oldukça olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları dışarı çıkmayı bile zorlaştırırken, Denizli il ve ilçelerinde okuyan öğrenciler okul tatil haberlerinde son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Denizli’de kar yağışı nedeniyle bugün il genelinde okullar tatil edildi. Denizli’de etkisini artıran kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merak konusu. Peki yarın 4 Mart 2022 Cuma Denizli’de okullar tatil mi edildi? İşte merak edilenler...

Denizli’de okullar tatil mi?

Denizli Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? Denizli’de sabah saatlerinde başlayan akşam saatlerinde ise tüm il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası Kale ilçesinde başlayan kar tatili il geneline yayıldı.Konuyla ilgili Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, "ilimizdeki hava koşullarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 3 Mart Perşembe günü bir gün süreyle tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personeller inin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi. Denizli Valiliği 4 Mart Cuma günü okulların tatl olup olmayacağna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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