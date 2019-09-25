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Denizli’de yaralı halde bulunan vaşak kurtarılamadı

Denizli’nin Tavas ilçesine kırsal alanda vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan vaşak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:57
Denizli’de yaralı halde bulunan vaşak kurtarılamadı

Denizli’nin Tavas ilçesine kırsal alanda vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşağın ilk tedavisi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezinde yapılmıştı. Daha sonra AKÜREM’e getirilen ve burada tedavi süreci devam eden vaşağın silahla vurulduğu belirlendi. Vücudunda çok sayıda saçma tespit edilen vaşak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kadır, Denizli’nin Tavas ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan vaşağın vücudunda çok sayıda saçma belirlediklerini söyledi.

Tüm müdahalelere rağmen vaşağı kurtaramadıklarını ve bunun kendilerini çok üzdüğünü belirten Müdür Kandır, “Sayıları gün geçtikçe azalan doğa için gerekli olan ve koruma altında olan bir tür olan vaşağın bu şekilde silahla yaralanması bizleri çok üzdü. Vaşaklar ülkemizde korunan hayvanlardan. Maalesef türleri nesilleri tehlike altındadır. İnsanlardan uzak ormanlık alanlarda yaşarlar. Küçük memelilere avcıdırlar. Çok büyük hayvanlara saldırdıkları da söylenir ama insana asla saldıracaklarını düşünmüyoruz. Bu değerli canlıya ateş edilmesi neslinin tehlike altında olması tabii ki doğa için de dönülmez bir kayıp. O nedenle biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum insanları. Tüm canlıların yaşam hakkı en az insanlar kadar var ve doğal dengenin önemli bir parçası” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:57
  1. Denizli
  2. Tavas
  3. vaşak
  4. Doç. Dr. Emine Hesna Kadır

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