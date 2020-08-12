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Aktüel

Denizli'de yangında zarar gören tarihi okul restore edilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-12 19:45:56 -
Denizli'de yangında zarar gören tarihi okul restore edilecek

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde, 1928 yılında yapımı tamamlanan ve geçen yıl çıkan yangında büyük hasar gören tarihi okul restore edilecek.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsmailler Mahallesi Denizli Caddesi'nde bulunan ve 25 Mart 2019'da çıkan yangında zarar gören Gazi Paşa İlk Mektebi'nin, Denizli Valiliği ve Çal Belediyesi tarafından restore edilmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

Ahşap ve kagir bir yapı olan tarihi binada, 8 derslik ile 3 idare odasının yeniden tamirat yapılacağını belirten Akcan, projesini Mimar Kemalettin Bey'in çizdiğini ve neoklasik tarzda inşa edilen iki katlı okulun, 1999 yılında Gazi İlköğretim Okulu'nun başka bir yere taşınmasının ardından Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi olarak çeşitli etkinliklerde kullanıldığını hatırlattı.

Akcan, Vali Ali Fuat Atik'in destekleriyle okulda yapılacak çalışmaların Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından finanse edileceğini belirterek, "Çal için büyük önem taşıyan okulun tarihi değerine sahip çıkmak için çabalıyoruz. Tarihi mektebin restorasyonu için bu yıl içerisinde ihale gerçekleştirilecek. Bu okulda çok güzel insanlar okumuş, yetişmiş. Yeni alfabeyi ilk burada öğrenmişler. Bu mektep ilçemiz için çok büyük bir önem taşıyor." dedi.

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