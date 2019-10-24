Denizli'de tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 13 yaralı Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10'u yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.

Ukraynalı turistleri taşıyan Mahmut Bozkurt yönetimindeki minibüs, Denizli-Acıpayam kara yolunda Recep Orman'ın kullandığı traktörle çarpıştı. Sürücüler ile minibüsteki 10 turist ve Türk rehber yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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