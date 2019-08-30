Denizli'de tüfekle öldürülen genç kızın cenazesi toprağa verildi Doğum gününe gittiği erkek arkadaşının evinde tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybeden kızın cenazesi defnedildi- Tüfeği ateşleyen zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki kızın cenazesi toprağa verildi, gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı. Erkek arkadaşı U.K'nin (17) tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybeden Zeynep Atagün'ün cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Kaklık Mahallesi'ndeki evine getirildi. Helallik alındıktan sonra tabutunun üzerine gelinlik örtülerek Kaklık Mezarlığı'na götürülen genç kızın naaşı, kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenazede anne Songül ve baba Mevlüt Atagün'ü yakınları teskin etmeye çalıştı.

- Zanlı tutuklandı Jandarmadaki işlemlerinin ardından "taksirle öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen U.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

U.K'nin jandarmadaki ifadesinde kız arkadaşının intihar ettiğini söylediği ancak ifadesini değiştirerek tetiğe yanlışlıkla bastığını, çok üzgün olduğunu belirttiği öğrenildi.

Zeynep Atagün, dün doğum günü kutlamak için gittiği evde arkadaşı U.K'nin elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiş, U.K. gözaltına alınmıştı.

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