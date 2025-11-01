  • İSTANBUL
Yerel Denizli’de trafik çilesi başladı! Pamukkale yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor!
Yerel

Denizli'de trafik çilesi başladı! Pamukkale yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor!

Denizli'de trafik çilesi başladı! Pamukkale yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor!

Karayolları Genel Müdürlüğü, yolda süren yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aydın-Denizli Otoyolu’nun Pamukkale bağlantı yolu köprüsünde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması dolasıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Düzce-Akçakoca istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmit-Kandıra yolunun 25-33. kilometrelerinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Üst Geçidi'nde köprü kiriş montajı sebebiyle 12.00-18.00 saatlerinde her iki istikamette ulaşım tek şeritten sürdürülecek.

Diyarbakır-Mardin yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 60. kilometresinde yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

