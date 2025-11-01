Denizli’de trafik çilesi başladı! Pamukkale yolunda sürücüler zor anlar yaşıyor!
Karayolları Genel Müdürlüğü, yolda süren yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Aydın-Denizli Otoyolu’nun Pamukkale bağlantı yolu köprüsünde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor.
TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışması dolasıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Düzce-Akçakoca istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
İzmit-Kandıra yolunun 25-33. kilometrelerinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Üst Geçidi'nde köprü kiriş montajı sebebiyle 12.00-18.00 saatlerinde her iki istikamette ulaşım tek şeritten sürdürülecek.
Diyarbakır-Mardin yolunun 10-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 60. kilometresinde yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.