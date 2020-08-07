  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'de toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 09:54:47 -
Denizli'de toplu taziye ziyaretleri yasaklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında toplu taziye ziyaretleri yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, filyasyon çalışmalarında son zamanlarda vaka artışlarının belirlendiği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı bildirildi.

Kurul toplantısında, taziyeevleri, evler ve açık alanlarda taziye yapılmamasının karara bağlandığı belirtilen açıklamada, "Cami, belediye ve kolluk araçlarının ses sistemlerinden 'Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabıallah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.' şeklinde anons yapılması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, düğün, nişan, sünnet organizasyonlarında maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine, birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri ve işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar
Gündem

Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı...
Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular
Gündem

Türkiye ve Malta'dan Libya kararı! Dünyaya duyurdular

Türkiye, Libya ve Malta arasında yapılan görüşmenin ardından ülkeler tarafından ortak bir açıklama yayımlandı.
Davutoğlu'ndan ilginç sözler! Böyle göz kırptı
Gündem

Davutoğlu'ndan ilginç sözler! Böyle göz kırptı

Bir YouTube kanalına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sol bir ortamda büyüdüm“ ifadelerini kullanarak solculara göz k..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı