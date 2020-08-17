Denizli'de terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'de, sosyal medya üzerinden terör örgütleri DHKP/C ve PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.