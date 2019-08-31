Denizli'de taş ocağı protestosu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taş ocağı yatırımı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde yapılması planlanan halkın katılımı toplantısı, mahalle sakinlerinin oluşturduğu bir grubun protestosu nedeniyle yapılamadı.

Güzelpınar Mahallesi'nde yaklaşık 75 hektarlık alana yapımı planlanan taş ocağı ile kırma ve eleme tesisi yatırımı ile ilgili ÇED süreci kapsamında Uzunpınar Mahallesi'nde halkın katılımı toplantısı organize edildi.

Toplantı öncesi mahalleli sakinlerinin oluşturduğu grup, protesto gösterisi yaptı.

Ellerindeki taş ve kekiklerle slogan atan grup, kurulması planlanan tesisin ekolojik dengeyi bozacağını, doğaya zarar vereceğini öne sürdü.

Protestolar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri toplantının yapılamayacağına karar verdi.

Grupta bulunan kadınlar, "Kanser olmak istemiyoruz", "Çocuklarımız için taş ocağına hayır" ve "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" sloganları attıktan sonra dağıldı.

Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, açılması planlanan taş ocağının mahalledeki tarımsal üretime zarar vereceğini ileri sürdü.

- "Kekiğimize zarar verecek"

Projeye karşı çıktıklarını ve bu yüzden mahallede üretilen kekiğin zarar görebileceğini savunan Gürsoy, şöyle konuştu:

"Bu bölgede organik kekik üretiyoruz. Türkiye'nin en önemli kekik üretim merkezlerinden birisiyiz. Ayrıca en az 20 bin kişi bu bölgede nar, ayva, ceviz ve zeytin üretimi yaparak geçimini sağlıyor. Biz burada taş ocağı istemiyoruz. Çivi bile çakılmasını istemiyoruz. Buraya taş ocağı yapılırsa mahallemizde 10 yıl sonra hiçbir ürün yetiştiremeyiz."

Mahallede yaşayan Zülkefil Gürsoy ise yaşadıkları bölgenin kekik üretiminin yanı sıra temiz havasıyla da tanındığını belirterek, "Proje bölgedeki tarıma ve doğallığa zarar verecek. Madem bu şirket para kazanmak istiyor. Gelsin tekstil fabrikası kursun." dedi.

Kezban Ünlü ise çocuklarını kekik üreterek okutmaya çalıştığını ifade ederek, "Biz taş ocağı istemiyoruz. Organik olarak ürettiğimiz kekiklerimizin yurt dışına ihraç edilmesini istiyoruz. Bu ürünümüzün ölüp gitmesini istemiyoruz. Biz üreten olmak istiyoruz. Mevsimlik işçi olmak istemiyoruz. Lütfen tarlalarımızı, turizmimizi öldürmeyin." şeklinde konuştu.