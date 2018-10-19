Denizli'de tarlasını sürerken bulduğu şeyler tarihi eser olabilir!

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde traktörü ile tarlasını süren çiftçi Zeki Alabaz, bir taşın altında tarihi değeri olduğu sanılan toplam 11 bronz sikke, 1 metal haç figürü ve 32 eski mermi kovanı buldu. Alabaz, buluntuları Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine ulaştırılmak üzere jandarmaya teslim etti.

Çiftçilik yapan Zeki Alabaz, kekik yetiştirdiği tarlasını traktörüyle sürerken taşa takıldı. Taşı kaldırıp altına bakan Alabaz, tarihi sikkeler ile mermi kovanları gördü. Bulduğu 11 bronz sikke, 1 metal haç figürü ve 32 adet eski mermi kovanı toplayan Alabaz, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüp teslim etti.

Hangi döneme ait olduğu araştırılacak...

Jandarmanın, tarihi değeri olduğu sanılan eserleri hangi döneme ait olduğunun tespit edilmesi için Denizli Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edeceği bildirildi.