Denizli’de sulu tarımla bu yıl 1.5 milyar TL’lik artı gelir bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Denizli’de 15 Nisan da başlayan sulama sezonunda toplam 1 milyon 10 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca sulanacak tarım arazileri ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 1.5 milyar TL katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerinin geliştirilerek uygulamaya geçtiği kaydedildi.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışlarının üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu vurgulandığı açıklamada, “Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir. Bu kapsamda sanayi, ihracat, ticaret ve tarım şehri olan Denizli’de 15 Nisan tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Denizli ilimiz ve ilçelerimizde toplam 1 milyon 10 Bin dekar tarım arazisi sulanacaktır. Denizli il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 1 milyon 10 Bin dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 1.5 Milyar TL katkı sağlanması hedeflenmektedir” denildi.

“DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir”

Denizli’de sulama sezonunda en çok gelirin sağlanmasının hedeflendiği yerler hakkında da bilgiler verilerek, kentte en önemli sulama projelerinin başında ‘Çivril Baklan Sulaması’nın geldiği ifade edildi. Açıklamada, “İş kapsamında 310 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 465 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Denizli’de diğer en önemli bir projede Acıpayam Ovası Sulamasıdır. İş kapsamında 65 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 97 milyon 500 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir.

DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.