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Aktüel

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan otostopçuya para cezası

Polis, gece alkol aldığını ve evine gitmek için otostop çektiğini öne süren genci, ekip otosuyla evine bıraktı

2020-04-23 15:55:52 -
Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan otostopçuya para cezası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de otostop yapmak için kent merkezindeki bulvarda oturan gence, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na gelen ve yolda bağdaş kurarak oturan 25 yaşındaki B.A, aralarında ambulansın da bulunduğu araçlara otostop çekti.

Polis ekibi, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle B.A'ya 3 bin 150 lira ceza uyguladı.

B.A, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam alkol aldığını belirterek, "Geceden kalmayım. Otostop çekip evime gitmeye çalışıyorum. Ambulansa, polis arabasına dahi otostop çektim ama kimse durmadı. Evime ceza yiyerek gidiyorum." dedi.

Polis, ekip otosuyla B.A'yı evine bıraktı.

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