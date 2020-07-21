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Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 10:56:32 -
Denizli'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kayran mevkisindeki boş araziye otomobille gelen S.İ. ile A.B, aralarında husumet bulunan Metin Girişçi, Timuçin Ilgın, Erhan Oruç ve Süleyman Zorlu'ya pompalı tüfekle ateş etti.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Girişçi, Ilgın, Oruç ve Zorlu pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Metin Girişçi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Timuçin Ilgın'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri S.İ. ve A.B'yi kısa sürede yakaladı.


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