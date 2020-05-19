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Denizli'de sıcak hava balonu ve yamaç paraşütleriyle 19 Mayıs kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:16:34 -
Denizli'de sıcak hava balonu ve yamaç paraşütleriyle 19 Mayıs kutlaması

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 5 sıcak hava balonu ve 40 yamaç paraşütünün uçuşuyla gökyüzünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması yapıldı.

Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Pamukkale ören yerinde turizme hizmet veren 5 sıcak hava balonu şehir merkezinden havalandı. Bağbaşı Yaylası'ndan havalanan 40 yamaç paraşütçüsü de Türk bayrağı ve Atatürk posterleri açarak Denizlilere farklı bir bayram coşkusu yaşattı.

Evlerinin balkonlarına çıkan çok sayıda vatandaş, paraşüt ve balonları alkışladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle buruk bir şekilde kutlanan 19 Mayıs'ı farklı kılmak için bir dizi etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Örki, şunları kaydetti:

"Pamukkale'mizin ayrılmaz bir parçası olan sıcak hava balonlarını şehir merkezinde kaldırarak bu güzelliği vatandaşlarımızla tanıştırmak istedik. Yine ilçemizde büyük ilgi gören yamaç paraşütüyle ilgilenen gençlerimiz Bağbaşı Yaylası'ndaki teleferik bölgesinden atlayış gerçekleştirerek Seyir Tepesi eteklerine iniş yaptı. Bu atlayışlarla Pamukkale’nin yamaç paraşütü konusunda da bir merkez olduğunu göstermiş olduk."


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