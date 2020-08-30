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Aktüel Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı
Aktüel

Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 09:26:00 -
Denizli'de sıcak hava balonları 30 Ağustos Zafer Bayramı için havalandı

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta durdurulan ve 22 Ağustos'ta yeniden başlatılan sıcak hava balon uçuşlarına ilgi artarak devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde uçuş için bölgeye giden turistler, zaferin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Cemile mevkisinde bir araya geldi. Yerli ve yabancı turistler, verilen eğitimin ardından görevlilerin yardımıyla Kovid-19 tedbirlerine uyularak balonlara bindirildi.

Turistler, yaklaşık 1500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı buldu.

Uçuş öncesinde balonlara Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.

Pamukkale semalarındaki balondan beyaz cennetin eşsiz güzelliğini ve güneşin doğuşunu izleme fırsatı bulan turistler, çektikleri fotoğraflarla bu anları ölümsüzleştirdi.

Turistleri taşıyan balon, 45 dakikalık tur sonrası Pamukkale Mahallesi'ne indi.

Balon turizminde faaliyet gösteren şirketin genel müdürü Muhammet Kaplan, AA muhabirine, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel uçuş gerçekleştirdikleri için gururlu olduklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle zor bir dönem geçirdiklerini, geçen hafta başlayan uçuşların turizmcilerin yüzlerini güldürdüğünü dile getiren Kaplan, "Normalde bugün uçuş planımız yoktu. Özgürlüğümüzün temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşman işgalinden kurtulmasının 98. yılını kutluyoruz. O yüzden bugün Zafer Bayramı için özel bir uçuş gerçekleştirdik. Türk bayrağımızı göklerde dalgalandırdık, gururluyuz." şeklinde konuştu.

Annesiyle balon turuna katılan Sungur Durdu da balon turunun hoşuna gittiğini ve ilk fırsatta yeniden binmek istediğini anlattı.

Balona bindiği için mutlu olduğunu ifade eden Zinnur Olgun da "Doğa harikası Pamukkale'yi yukarından izlemek güzeldi. Bayram nedeniyle uçuş yapmak bir başkaydı. Çocuklarımla geldik. Tüm milletimizin bayramı kutlu olsun." dedi.

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