Denizli'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kazım Salım (70) yönetimindeki 20 NB 816 plakalı hafif ticari araç, Karakaya Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Salım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Salım'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.