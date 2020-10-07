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Aktüel Denizli'de salgına dikkati çekmek için kamu spotu hazırlandı
Aktüel

Denizli'de salgına dikkati çekmek için kamu spotu hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:49:45 -
Denizli'de salgına dikkati çekmek için kamu spotu hazırlandı

DENİZLİ (AA) - Denizli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplumu tüm tedbirlere uymaya davet eden kamu spotu hazırladı.

Valilik, Denizli Devlet Hastanesinde Kovid-19 vakalarına müdahale eden sağlık çalışanlarının görüntüleriyle "Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun diye lütfen kurallara uyalım." başlıklı kamu spotu oluşturdu.

Kovid-19 şüphesiyle hastaneye getirilen bir hastanın yakınının düştüğü duruma işaret edilen videoda, hasta yakını ile sağlıkçının diyaloğuna yer verildi.

Vali Ali Fuat Atik, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs hala aramızda. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun. Toplum sağlığını birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

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