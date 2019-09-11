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Denizli'de Saklıgöl'ün kesin korunacak alan ilan edilmesi

İçerisinde yüzen adacığının da olduğu "gizli cennet" diye tabir edilen Saklıgöl'ün kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesi memnuniyetle karşılandı- Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek: - "Bu kararla bizim çocuklarımıza, torunlarımıza burayı taşıyabilmenin güvencesini elde etmiş olduk"

11 Eylül 2019 Çarşamba 19:51
Denizli'de Saklıgöl'ün kesin korunacak alan ilan edilmesi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesi Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Saklıgöl'ün, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesinin, doğal mirasın gelecek nesillere aktarılmasının güvencesi olduğunu söyledi.

Yukarıdağdere Mahallesi'nde yaklaşık 1200 rakımda bulunan ve tektonik çökme sonucu meydana gelen Saklıgöl, çam ağaçları arasında yer alıyor. Doğal görselliği ile öne çıkan ve fotoğraf meraklıları için vazgeçilmez yerlerden biri olan Saklıgöl'ün çevresi, bölgedeki vatandaşların piknik için tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Sazlıklardan oluşan yüzen adanın da bulunduğu gölün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi, yerel yöneticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

- "Buranın geleceğe taşınması açısından oldukça değerli"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın gelecek açısından önemli olduğunu ifade etti.

Saklıgöl'ün tektonik bir göl olduğunu aktaran Kepenek, şöyle devam etti:

"Çocukluğumuzdan beri halkın yoğun olarak hafta sonları gelip piknik yaptığı, dinlendiği, dingin bir yer, havası çok güzel. Gölün içerisinde yüzen küçük bir adacığımız var, rüzgara göre hareket ediyor. Yani tamamen bir doğa harikası. O nedenle Cumhurbaşkanlığımızın aldığı kararla korumada öncelikle hassas bölge olarak ilan edilmesi, buranın geleceğe taşınması açısından da oldukça değerli. Çünkü bu bölgenin kötü kullanımı, suyunun gereksiz yerlere alınması gibi riskler her zaman bu bölgeyi geleceğe taşıma açısından önemli sorunlar oluşturuyordu. Bu kararla bizim çocuklarımıza, torunlarımıza burayı taşıyabilmenin güvencesini elde etmiş olduk."

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararla 31 Temmuz'da söz konusu bölgenin Honaz Belediyesine devredildiğini hatırlatan Kepenek, "Burayla ilgili bir planlama yapmıştık. Dün akşam itibarıyla artık burası Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, bize nasıl buyururlarsa biz o şekilde düzenleme yapacağız. Yani halkımızın burada nasıl hizmetler alması gerekiyorsa en kaliteli en nitelikli hizmetleri alması yönünde her türlü gayreti, çabayı göstereceğiz. Çünkü burası bize bir mucizenin eseri, çok güzel bir yer." şeklinde konuştu.

Kepenek, insanların günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği ortamı yaratma arzusunda olduklarını dile getirerek, "Akıl birlikteliği ile akıl yoluyla burayı düzgün yöneteceğiz ve insanların huzur bulacağı bir yer olarak da yaşamasına katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:51
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