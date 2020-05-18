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Denizli'de park halindeki otomobile yaslandığı gerekçesiyle darbedilen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-18 21:45:52 -
Denizli'de park halindeki otomobile yaslandığı gerekçesiyle darbedilen kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki otomobile yaslandığı için tartıştığı araç sahibi tarafından darbedilen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bağbaşı Mahallesi'nde sokakta yürürken park halindeki bir otomobile yaslanan Ramazan Çağ (51), otomobilin sahibi T.K. (39) ile tartıştı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çağ, araç sahibi T.K. tarafından darbedildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Çağ, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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