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Aktüel Denizli'de para toplama merkezini soymaya çalıştığı öne sürülen 6 kişi yakalandı
Aktüel

Denizli'de para toplama merkezini soymaya çalıştığı öne sürülen 6 kişi yakalandı

Zanlılardan birinin, merkezde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:49:12 -
Denizli'de para toplama merkezini soymaya çalıştığı öne sürülen 6 kişi yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, özel bankalarca para toplama merkezi olarak kullanılan depoyu kar maskesi ve silahlarla soymaya çalıştığı öne sürülen 3 şüpheli ile bu kişilerle bağlantılı 3 kişi, iki aylık takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki para toplama merkezini 28 Ağustos'ta soymaya çalışan şüphelileri yakalamak üzere, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlarda soygun girişiminde bulunduğu belirlenen B.Y, M.A. ve K.S. ile bu kişilere yardım ettiği tespit edilen R.T, İ.Y. ile Ç.H. yakalandı.

Zanlılardan M.A'nın, para toplama merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve olay günü izin yaptığı öğrenildi.

Denizli'de, 28 Ağustos'ta kar maskeli 3 kişi, Merkezefendi ilçesinde, bazı özel bankaların para toplama merkezi olarak kullandığı depoyu soymaya çalışmıştı. Soygunculara güvenlik görevlileri müdahale etmişti. Yaşanan kısa süreli boğuşmanın ardından güvenlik görevlilerinin elinden kurtulan şüpheliler, depo önünde havaya ateş ettikten sonra otomobille kaçmıştı.

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