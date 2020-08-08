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Aktüel

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 12:43:23 -
Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

İlhan Korkmaz (42) yönetimindeki 20 HB 454 plakalı otomobil, Elmalı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücünün yanı sıra eşi Emine, çocukları Emrecan (12) ve İlknur Korkmaz (19) yaralandı.

Emine Korkmaz, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Aynı hastanede tedavi altına alınan baba ve çocuklarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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