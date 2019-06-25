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Denizli'de otomobil direğe çarptı! Yaralılar var

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

25 Haziran 2019 Salı 12:24
Denizli'de otomobil direğe çarptı! Yaralılar var

Nezihi Aytekin (56) idaresindeki otomobil, Denizli-Bozkurt kara yolununOrganize Sanayi Bölgesi girişinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Nezihi Aytekin ile eşi Memnune (54), gelini Fatma (30) ile torunları Nisa (3) ve Berra Sıla (8) itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin çevredeki hastanelere kaldırdığı yaralılardan Memnune Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:24
  1. Denizli-Bozkurt karayolu
  2. Organize Sanayi Bölgesi
  3. Sağlık ekipleri
  4. polis
  5. itfaiye

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