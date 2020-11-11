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Aktüel Denizli'de motosikletin çarptığı kadın öldü
Aktüel

Denizli'de motosikletin çarptığı kadın öldü

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:16:09 -
Denizli'de motosikletin çarptığı kadın öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Menderes Bulvarı'nda Sefa Çegeli'nin kullandığı 20 AEP 952 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşındaki Sultan Karahan'a çarptı.

Ağır yaralanan kadın, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü Sefa Çegeli de yaralandı. Çengeli, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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