  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de maske ve mesafe kuralına uymayan 1316 kişiye ceza
Aktüel

Denizli'de maske ve mesafe kuralına uymayan 1316 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:22:27 -
Denizli'de maske ve mesafe kuralına uymayan 1316 kişiye ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 1316 kişiye, toplam 1 milyon 118 bin 360 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafeye ilişkin denetimler sürüyor.

Ekiplerin 21-27 Eylül'deki kontrollerinde, maske takma zorunluluğuna uymayan 1186 kişi hakkında idari işlem yapılarak toplam 1 milyon 67 bin 400 lira ceza verildi.

İl genelinde yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 130 kişi hakkında da toplam 50 bin 960 lira ceza uygulandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım
Dünya

Yazıklar olsun! İslam ülkesinden Ermenistan'a askeri yardım

Azerbaycan ve Ermenistan arasında işgal altındaki Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken İran'ın Ermenistan'a askeri malzeme gönderdiği ..
Ermenistan saldırısında kahreden detay
Gündem

Ermenistan saldırısında kahreden detay

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısının detayları ortaya çıkıyor... Ermenistan'ın sal..
Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!
Gündem

Yunan askerleri farketmedi… Türkiye’den Meis adasına gece operasyonu!

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan kriz devam ederken Meis adasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Türk mühendisler adad..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı