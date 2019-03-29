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Denizli'de mantar arayan yaşlı adam 70 metrelik yamaçtan düştü

Denizli'de mantar toplamaya çıktığı dik araziden yuvarlanan ve 2,5 saat süren çalışmayla kurtarılan 74 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı

29 Mart 2019 Cuma 07:15
Denizli'de mantar arayan yaşlı adam 70 metrelik yamaçtan düştü

Denizli'nin Kale ilçesinde, 70 metre yüksekliğindeki dik yamaçtan yuvarlanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortatepe Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Omay (74),kuzu göbeği mantarı aramak için dağlık alana gitti. Bir süre ormanlık alanda mantar toplayan Omay, dengesini kaybederek yaklaşık 70 metrelik dik araziden yuvarlandı.

Yaralanan Omay'ın cep telefonuyla yardım istemesi üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT),Dağ Arama Kurtarma (DAK) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Omay'ın düştüğü yeri tespit ettikten sonra çalışma başlatan ekipler, boyun travması nedeniyle sedyeye konulan yaralıyı, yaklaşık 2,5 saat süren uğraşlar sonucu halatla yukarı çekti.

Sağlık ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 07:52
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