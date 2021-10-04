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Yerel Denizli'de kaza! 4 yaralı
Yerel

Denizli'de kaza! 4 yaralı

Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 16:31:00 -
Denizli'de kaza! 4 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Efekan Saydak idaresindeki 20 SS 150 plakalı otomobil, Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki Yaşar Saydak, Mehmet Kaan Çölgeçen ve Onur Gezici, itfaiyenin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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