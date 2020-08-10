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Aktüel

Denizli'de kargoyla uyuşturucu sevkıyatına 7 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-08-10 17:15:16 -
Denizli'de kargoyla uyuşturucu sevkıyatına 7 tutuklama

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kent merkezinde belirlenen ev ve apart binaya düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada bir kargo şirketinden geldiği tespit edilen valizdeki boruların içinde gizlenmiş 103 gram metamfetamin ele geçirildi.

Diğer adreslerde yapılan aramalarda da 97 gram eroin, 43 gram esrar, 14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden 7'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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