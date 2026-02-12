Siyonistlerin "Davut Sapanı" masalı: Katil İsrail’den yeni gövde gösterisi!

İsrail Savunma Bakanlığı, testlerin Bakanlığa bağlı Füze Savunma Teşkilatı tarafından, ABD Füze Savunma Ajansı ve Rafael Advanced Defense Systems ile birlikte gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, test sürecinin ilgili kurumların koordinasyonunda yürütüldüğü aktarıldı. Rafael, yaptığı açıklamada testlerde, geçen Haziran ayında İran ile yaşanan 12 günlük savaş sırasındaki operasyonel deneyimlerin ardından geliştirilen yükseltilmiş kabiliyetlerin incelendiğini belirtti. Açıklamada, mevcut ve ortaya çıkan tehditlerin simülasyonlarının da senaryolara dahil edildiği ifade edildi.

Demir Kubbe’nin özellikleri ve iş birliği

ABD ile İsrail tarafından ortak geliştirilen Demir Kubbe, kısa ve orta menzilli roketleri, füzeleri ve insansız hava araçlarını engellemek için tasarlandı. İsrail Savunma Bakanlığı, sistemin son çatışmalarda yüksek performans göstererek İsrail’in sivil bölgelerini koruduğunu iddia etti.

Rafael, Demir Kubbe’nin ana yüklenicisi olarak görev yapıyor ve İsrail Havacılık Sanayii’nin bir parçası olan ELTA Systems ve mPrest ile iş birliği yürütüyor.

Orta katman savunma unsuru

2017 yılından bu yana operasyonel olan David’s Sling, İsrail’in katmanlı füze savunma mimarisinde orta katmanı oluşturuyor. Sistem, uzun menzilli Arrow hava savunma sistemi ile kısa menzilli Iron Dome arasında konumlanıyor.

David’s Sling; roketleri, balistik füzeleri, seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını önlemek üzere tasarlandı.