Bebek Otel sahibinin uyuşturucu testi belli oldu! Bütün mal varlığına el konuldu

Ünlülere yönelik yürütülen dev "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında hazırlanan Adli Tıp raporu, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Cezaevinde bulunan Yıldırım'ın uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını belirlemek amacıyla alınan saç örneği üzerinde yapılan detaylı inceleme tamamlandı. Çıkan sonuçlara göre, Yıldırım’ın saç örneğinde esrar maddesine rastlandığı bilimsel raporla tescillendi. Bu gelişme, Yıldırım’ın sadece "yer temini" değil, bizzat uyuşturucu kullanıcı trafiğinin içinde olduğu iddialarını güçlendirdi.

İstanbul’da kamuoyunun yakından izlediği soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’a yapılan uyuşturucu madde testinin sonucu ortaya çıktı.

 

TEST RAPORU DOSYAYA GİRDİ

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, yürütülen adli süreç çerçevesinde gerçekleştirilen incelemelerde, Muzaffer Yıldırım’ın saç örneğinde esrar maddesine rastlandığı öğrenildi. Söz konusu bulgunun soruşturma dosyasına resmi rapor olarak eklendiği belirtildi.

 

TUTUKLAMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yıldırım, 7 Ocak tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

 

MAL VARLIĞINA TEDBİR KARARI

Öte yandan, Yıldırım’ın mal varlığıyla ilgili de dikkat çeken bir adım atılmıştı. Suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına yönelik şüpheler nedeniyle re’sen başlatılan inceleme kapsamında mal varlığına el konulması yönünde tedbir kararı uygulanmıştı.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

