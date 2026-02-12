Derin Marksist Ali Kemal Özcan'ın Oğlu DEM'li Giran Özcan, ABD'deki İsrail Lobisinin "Kürt Masası" Başkanı Oldu

YENİ AKİT

Bir dönem Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşen ve kamuoyunda "Marksist, derin solcu, Tüncelili Alevi" kimliğiyle tanınan Ali Kemal Özcan’ın oğlu Giran Özcan, rotayı Washington’daki en etkili İsrail yanlısı düşünce kuruluşlarından biri olan JINSA’ya (Yahudi Amerikan Ulusal Güvenlik Enstitüsü) kırdı. Uzun yıllar HDP’nin ABD temsilciliğini yürüten Özcan, şimdi İsrail’in bölgesel güvenlik stratejilerine yön veren bir kurumda "Kürt Çalışmaları Uzmanı" olarak görev yapıyor.

İsrail Lobisinin Yeni Stratejik Hamlesi

Washington’da İsrail çıkarlarını gözeten en güçlü yapılardan biri olarak bilinen JINSA, tarihinde ilk kez müstakil bir "Kürt Çalışmaları" birimi kurdu. Bu birimin başına ise terör örgütü PKK/YPG’nin siyasi uzantısı HDP’nin eski Washington Temsilcisi Giran Özcan getirildi. Özcan, bu pozisyonun Washington’daki ana akım düşünce kuruluşları arasında bir "ilk" olduğunu belirterek, İsrail bağlantılı kurumun bu konuya verdiği stratejik önemi bizzat teyit etti.

"İsrail ve Kürtler" İş Birliğini Meşrulaştırma Çabası

Özcan, açıklamalarında her ne kadar İsrail ile Kürt gruplar arasındaki ilişkinin "stratejik" bir düzeyde olmadığını iddia etse de, bulunduğu kurumun İsrail devletinin güvenlik politikalarını şekillendiren en önemli merkezlerden biri olması dikkat çekiyor. Türkiye'nin İsrail ile olan diplomatik geçmişini bir kalkan olarak kullanan Özcan, "Kürtlerin de İsrail ile diplomatik ve siyasi ilişki geliştirme hakkı vardır" diyerek, lobi faaliyetleri üzerinden kurulan bu karanlık iş birliğini meşrulaştırmaya çalışıyor.

PKK Güzellemesi ve Türkiye'ye Yönelik Tehditkar Dil

Gıran Özcan, terör örgütü PKK'yı bölgedeki "tek pankürdist hareket" olarak tanımlarken, örgüt militanlarının hiçbir karşılık beklemeden çalıştığına dair bir "fedakarlık" anlatısı kurarak açıkça propaganda yürütüyor. Türkiye'nin terörle mücadele stratejisini hedef alan Özcan, devletin PKK ve Öcalan ile masaya oturmaması durumunda, bölgede kimsenin kontrol edemeyeceği bir uluslaşma sürecinin Türkiye'nin aleyhine sonuçlanacağı imasında bulunarak tehditvari bir dil kullanıyor.

Baba-Oğul Arasındaki "İdeolojik Makas"

Gıran Özcan'ın babası Ali Kemal Özcan, Türkiye'de devlet ile PKK arasındaki süreçlerde "Marksist akademisyen" kimliğiyle rol oynamaya çalışırken; oğul Özcan'ın, ABD'deki İsrail lobisinin en sert kurumlarından birinde "Kürt kartını" yöneten isim haline gelmesi, bölgedeki yeni ittifakların merkezini de deşifre ediyor. Eski HDP temsilcisinin, İsrail'in bölgesel güvenliğini önceleyen bir kuruluşun çatısı altında Kürt dosyasına yön vermesi, "Derin Sol" kökenli bir ailenin ferdi için dikkat çekici bir "eksen kayması" olarak yorumlanıyor.

Dışişleri ve Hakan Fidan Hedefte

Haber kaynaklarına yansıyan ifadelerinde Özcan, özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ve Suriye eksenli terörle mücadele operasyonlarını "Kürt ulusal bilincini körükleyen" adımlar olarak nitelendirerek hedef alıyor. Türkiye'nin sınır ötesindeki kararlı duruşundan rahatsız olan Özcan'ın, Washington-Tel Aviv hattında bu operasyonları itibarsızlaştırmak için mesai harcadığı görülüyor.