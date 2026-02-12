  • İSTANBUL
Dünya Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı!
Dünya

Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı!

Lisede katliam yapan şahıs cinsiyet değiştirmiş LGBT'li sapkın çıktı!

Kanada'da 10 kişiyi öldürüp 25 kişiyi yaralayan kişinin bir erkek olduğu ve 2023 yılından bu yana kendisini kadın olarak gören bir sapkın akım mensubu olduğu ortaya çıktı.

Kanada'da 10 kişiyi öldürüp 25 kişiyi yaralayan kişinin bir erkek olduğu ve 2023 yılından bu yana kendisini kadın olarak gören bir sapkın akım mensubu olduğu ortaya çıktı.

Kanada polisi, Çarşamba günü Britanya Kolumbiyası’ndaki “Tumbler Ridge” Lisesi’nde 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğini açıkladı.

Kanada polisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 18 yaşındaki Jessie Van Rotselaar olduğunu ve ruhsal sorunlar yaşadığını bildirdi. Şahsın sapkın LGBT akımından etkilendiği, 2023 yılında kendini kadın olarak tanımlamaya başladığı açıklandı.

Ancak ülke tarihindeki en kanlı toplu silahlı saldırılardan biri olarak değerlendirilen olayın nedeni hakkında bilgi verilmedi.

 

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Komiser Yardımcısı Dwayne MacDonald, Van Rotselaar’ın ruh sağlığıyla ilgili konularda daha önce polisle temaslarının bulunduğunu söyledi.

MacDonald ayrıca, şüphelinin annesi ile üvey erkek kardeşinin de okul yakınlarındaki evlerinde ölü bulunduğunu ve Jessie’nin saldırının ardından intihar ettiğini doğruladı.

MacDonald, polisin “son yıllarda ailenin evine, şüphelinin ruh sağlığına ilişkin endişeler nedeniyle birkaç kez gittiğini” ifade etti.

Açıklamaya göre Jessie, önce 39 yaşındaki annesini ve 11 yaşındaki üvey erkek kardeşini aile evinde öldürdü. Ardından okula giderek 39 yaşındaki bir öğretmeni, 12 yaşındaki üç kız öğrenciyi ve 12 ile 13 yaşlarında iki erkek öğrenciyi vurdu.

MacDonald düzenlediği basın toplantısında, polisin “şüphelinin tek başına hareket ettiğine inandığını” belirterek, saldırının nedeni hakkında yorum yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.

