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Denizli'de izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:10:33 -
Denizli'de izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ve Serinhisar ilçelerinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buldan ve Serinhisar'da izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 2 bölgede düzenlendiği operasyonda, G.G, B.C, D.M, T.K, R.T, E.F. ve B.A'yı suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

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