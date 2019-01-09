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Denizli'de ilginç olay! Hristiyan futbolcunun mezarına 'Ruhuna Fatiha' yazdılar

Denizli Süper Amatör Lig'de oynanan Sarayköyspor-Yeşilköyspor maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mawodayo Ebenezer Mawoyeka'nın mezarının başına dikilen tahtaya, 'Ruhuna Fatiha' yazıldı. Olayla ilgili Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık açıklama yaptı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 22:35
Denizli'de ilginç olay! Hristiyan futbolcunun mezarına 'Ruhuna Fatiha' yazdılar

Denizli'de maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hristiyan dinine mensup Nijeryalı futbolcu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka'nın mezarının başına dikilen tahtaya, 'Ruhuna Fatiha' yazıldığı ortaya çıktı. İl Müftüsü Mehmet Aşık, ölen bir kimsenin mezarına inancı dışında bir şey yazmanın saygısızlık olacağını belirtirken, tahtanın kim tarafından dikildiği araştırılıyor.

İki ay önce vefat etmişti

Denizli Süper Amatör Lig'de Sarayköyspor'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, 4 Kasım 2018'de, Yeşilköyspor maçının 35'inci dakikasında, kalp krizinden öldü. Haberi alıp Denizli'ye gelen Mawoyeka'nın acılı ailesi, oğlunun Gümüşler Mezarlığı'na defnedilmesini istedi. Hristiyan Mawoyeka, mezarlıkta bulunan ve gayrimüslimlerin defnedildiği bölüme papaz eşliğinde, törenle defnedildi.

"Bir insan İslam dinine inanmıyorsa..."

Hristiyan geleneklerine göre toprağa verilen Mawoyeka'nın mezarının baş ucuna, üzerinde 'Ruhuna Fatiha' yazılı bir tahta dikildiği ortaya çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri, tahtanın kim tarafından dikildiğini belirlemek için inceleme başlattı.

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, ölen bir kimsenin mezarına inancı dışında bir şey yazmanın saygısızlık olacağını belirterek, "Ruhuna Fatiha sadece Müslüman bir kişinin mezarına yazılır. Fatiha da Müslüman bir kişiye okunur. Bir insan İslam dinine inanmıyorsa, onun mezar taşına Fatiha yazılmaz. Bu kim olursa olsun fark etmez, o insanın ruhunu incitir. Bu yapılan bir yanlıştır. Hangi dine mensup olursa olsun, insanların inançlarına saygı duymak gerekir. Onu oraya yazan kişinin de yanlışlıkla yazdığını düşünüyorum. Rutin alışkanlıkları olduğu için görevlilerin istemeden yaptıklarını sanıyorum" diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 22:35
  1. Denizli
  2. Mawodayo Ebenezer Mawoyeka

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