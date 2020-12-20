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Aktüel Denizli'de ikinci kattan düşen kadın yaralandı
Aktüel

Denizli'de ikinci kattan düşen kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 01:50:47 -
Denizli'de ikinci kattan düşen kadın yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, iki katlı binanın ikinci katındaki pencereden düşen kadın yaralandı.

Atalar Mahallesi'nde iki katlı binanın günlük kiralanan ikinci katında kalan İran uyruklu G.K. (51) henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan G.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan emniyet ekipleri, kadının birlikte kaldığı kişilerin ifadesini aldı.

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