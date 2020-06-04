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Aktüel

Denizli’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:49:40 -
Denizli’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karaköy Mahallesi girişinde Ali Onat yönetimindeki 10 ACY 848 plakalı otomobil, Cevdet Çeşmeli'nin kullandığı 20 RP 276 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücü Cevdet Çeşmeli, aynı araçtaki Fatma Çeşmeli, Ayşe Çeşmeli, Rasim Çeşmeli, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları otomobilden çıkarıldı.

Diğer aracın sürücüsü Ali Onat'ın da aralarında bulunduğu 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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