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Denizli’de haziran ayında 652 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:10
Denizli’de haziran ayında 652 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Buna göre, Denizli’de haziran ayı konut satışları bir önceki yılın aynı ayını göre yüzde 67,9 oranında azalarak 652 oldu.


TÜİK’ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli’de gerçekleşen haziran ayı satılan 652 konuttan 218’i ilk satış, 434’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Denizli’de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,8 oranında azalış göstererek 110 oldu. 110 ipotekli satışın 31’i ilk satış, 79’u ikinci el satış olarak gerçekleşti.


Denizli’de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,6 oranında azalış göstererek 542 oldu. Bu satışların 187’si ilk satış, 355’i ikinci el satış olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:10
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