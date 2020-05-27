Denizli'de hayatını kaybeden kişinin ölümü şüpheli bulundu
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Pelitlibağ Mahallesinde ikamet eden S.Y. (43), fenalaşması üzerine çağrılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan S.Y'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis inceleme başlattı.
Siroz hastası olduğu öğrenilen S.Y'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi hastane morguna kaldırıldı.