  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de gecekonduda kumar oynayan 18 kişiye yaklaşık 79 bin lira ceza
Aktüel

Denizli'de gecekonduda kumar oynayan 18 kişiye yaklaşık 79 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:35:00 -
Denizli'de gecekonduda kumar oynayan 18 kişiye yaklaşık 79 bin lira ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek gecekonduda kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye 78 bin 800 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Sevindik Mahallesi'ndeki bir gecekonduda kumar oynandığı bilgisini aldı.

Adrese baskın düzenleyen polis, evin arka penceresini kırarak kaçmaya çalışan 3 kişi ile içerdeki 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Evde yapılan aramada iki odada birer kumar masası, 5 deste iskambil kağıdı, 50 pul, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıt ele geçirildi.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 18 kişiye toplam 78 bin 800 lira ceza kesti.

Zabıta ekiplerince ev mühürlendi, ev sahibi olduğu belirtilen S.Z. hakkında kumar oynamaya ortam sağlamaktan adli işlem yapıldı.

Öte yandan pencereden kaçmaya çalışan 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı
Sağlık

3 kardeşi küvette katledildi! Bilim Kurulu üyesi Prof. bakın kim çıktı

Koronavirüs pandemisi döneminde adından sıkça bahsettiren isimlerden birisi olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın Kıbrıs’..
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da beklenmedik gelişme! Ekranlara bir süreliğine veda ediyor
Medya

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da beklenmedik gelişme! Ekranlara bir süreliğine veda ediyor

ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'ara tatil' kararı çıktı. Daha önce ara verilmeden devam edeceği belirtilen dizisi..
Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili küstah adım! 'Başka seçenek yok' diyerek duyurdular
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili küstah adım! 'Başka seçenek yok' diyerek duyurdular

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki kirli emellerini açıkladı. Dendias asıl amaçlarının deniz sınırlandırılması anlaşmasın..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay