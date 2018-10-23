Denizli'de FETÖ zanlısı iş adamı tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan E.B'yi Çardak ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan zanlı E.B'nin, üç gün önce Çardak ilçesi Sazköy Mahallesi'nde aç bırakıldığı için telef olduğu ileri sürülen 150 keçinin bulunduğu besi çiftliğinin sahibi olduğu belirtildi.