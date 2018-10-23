THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Denizli'de FETÖ zanlısı iş adamı tutuklandı

Denizli'de, FETÖ 'yeyönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Ekim 2018 Salı 14:25
Denizli'de FETÖ zanlısı iş adamı tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş adamı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan E.B'yi Çardak ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Öte yandan zanlı E.B'nin, üç gün önce Çardak ilçesi Sazköy Mahallesi'nde aç bırakıldığı için telef olduğu ileri sürülen 150 keçinin bulunduğu besi çiftliğinin sahibi olduğu belirtildi. 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:25
  1. Denizli
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. iş adamı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Migren kadınlarda daha sık görülüyor
    1. Migren kadınlarda daha sık görülüyor
    2. Bedelli askerden acı haber geldi!
    3. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    4. Karın zarı iltihabı nedir?
    5. İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt:..
    6. Kayıtlar yandı! 47 yıl akıl..
    7. EYT AK Parti MHP ittifakının..
    8. Okullarda alan seçimi kaçıncı sınıfta..
    9. Yemeklerinizi az yağlı yapın
    10. Bakan Soylu açıkladı: Torna makineleri..
    11. 10 yaşındaki kızın başarısı dünya..
    12. Yakup Köse, “ByLock İsmail”i böyle..
    13. Etiler'de huzurevinde feci ölüm
    14. Ajanslar duyuruyor! Ceset parçaları..
    15. Cemal Kaşıkçı analizi: Türkiye krizi..
    16. Cemal Kaşıkçı’nın cesedi parçalar..
    17. Elmayla zayıflayabilirsiniz
    18. Balgam sökmek için...
    19. DAEŞ için eleman temin eden 11 kişi..
    20. Pedagojik formasyon şartı kaldırıldı mı?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?