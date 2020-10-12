Denizli'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski askeri öğrenci yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ankesör ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandığı değerlendirilen eski askeri öğrenci A.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.