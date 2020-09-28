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Aktüel Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Aktüel

Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:46:32 -
Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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