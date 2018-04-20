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Denizli'de feci kaza: 3 ölü 9 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu otomobilin, işçileri taşıyan bir servis otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

20 Nisan 2018 Cuma 08:17
Denizli'de feci kaza: 3 ölü 9 yaralı

Ahmet Özırmak (56) yönetimindeki 16 BIR 59  plakalı otomobil, Denizli-Antalya karayolunun Akalan Mahallesi mevkisindeki  kontrolsüz kavşakta bir gıda firmasının işçilerini taşıyan Kamil Alkan'ın (29)  kullandığı 20 KS 488 plakalı otobüsle çarpıştı.

Alcı Mahallesi'nden taziye ziyareti sonrası yola çıkan 5 kişinin  bulunduğu otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrulup yaklaşık 25 metre sürüklenerek  durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve  itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi. 

Kazada, sürücüler Özırmak ve Alkan'ın yanı sıra otomobilde bulunan  Elif Özırmak, Nurten Akkuş (47), Şaban ve Cevriye Koca (50), otobüsteki  işçilerden Halil Ömek, Nevriye Tosun, Emine Ercan, Hasan Akın, Fatma Çakır ve  Nedret Develi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Acıpayam ve Serinhisar Devlet Hastanelerine  kaldırılan yaralılardan, otomobil sürücüsü Ahmet Özırmak ile Nurten Akkuş ve  Cevriye Koca müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Özırmak'ın ise hayati  tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Servis otobüsündeki diğer 40 işçinin yara almadan atlattığı kaza  nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:17
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