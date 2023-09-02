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Yaşam Denizli'de feci kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı
Yaşam

Denizli'de feci kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 23:15:00 -
Denizli'de feci kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde otobüs, minibüs ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Kazada, saat 20.45 sıralarında Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla turundan Afyon’un Sandıklı ilçesine dönen kafileyi taşıyan otobüs, ilçe minibüsü ve 5 ayrı aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Yaralıların yola savrulduğu kazada can pazarı yaşandı.

Ekipler, yaralıları kurtarmak ve hastanelere yetiştirebilmek için zamana karşı mücadele verdi.

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