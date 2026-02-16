Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü!

Kaza, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aracını çalıştırmak için otomobiline binen sürücü, aracı hareket ettirdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önünde bulunan iki yayadan birini kıl payı geçerken diğer yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, tali yoldan ana yola çıkış yaptığı esnada ana yolda seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil ise yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. Kazada bir kadın yaya yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerasında; araç bir anda hareket ettiği, karşıdan karşıya geçen iki şahsın birisini kıl payı geçerken diğer şahsı çarptığı ve ardından anayoldaki araca çarptığı görüldü.

"Aracın gazı kitlenmiş bir anda çalışınca böyle durum meydana geldi"

Çevredeki kazayı gören bir esnaf ise; "Araç gazı kitlenmiş. Bir anda çalışınca araç fırladı. İlk önce kadını sonrada yoldan geçen araca çarptı. Kadın yaralandı, hastaneye kaldırıldı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.