  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KKTC'li Kemalist sapıktan hadsiz sözler: Rezaletine Atatürk'ü alet etti! Suriye’yi suçlamaya kalktı ama faka bastı! SDG’nin emperyalist ittifakı taktikselmiş O ülkeyi Şiileştirmek için milyon dolarlar harcayan İran komediye imza attı! Sadece bir kişi o da oralı değil! Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga! İran'dan İslam dünyasına birlik çağrısı: "Siyonist oyuna karşı Türkiye ile omuz omuza" Bebekler ölürken İsrail mallarını boykot etmek ya da etmemek şeref meselesidir! Öz annelerini örgüte "gelin" yapacaklardı: Yalova'da DEAŞ'lı canilerden kan donduran sapkınlık! Terörsüz Türkiye düzenlemesinde sınırlar netleşiyor: Hainlere geçit yok, pişman olana adli kontrol! Türkiye neyin peşinde? Suriye’den Katar’a, Libya’dan Somali’ye uzanan hat Bakırköy’de 30 milyon dolarlık araç soygunu: Gözaltı sayısı 11’e yükseldi!
Yerel Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü!
Yerel

Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Denizli’de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı bir kadın yaya yaralandı, 3 araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aracını çalıştırmak için otomobiline binen sürücü, aracı hareket ettirdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önünde bulunan iki yayadan birini kıl payı geçerken diğer yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, tali yoldan ana yola çıkış yaptığı esnada ana yolda seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil ise yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. Kazada bir kadın yaya yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerasında; araç bir anda hareket ettiği, karşıdan karşıya geçen iki şahsın birisini kıl payı geçerken diğer şahsı çarptığı ve ardından anayoldaki araca çarptığı görüldü.

"Aracın gazı kitlenmiş bir anda çalışınca böyle durum meydana geldi"

Çevredeki kazayı gören bir esnaf ise; "Araç gazı kitlenmiş. Bir anda çalışınca araç fırladı. İlk önce kadını sonrada yoldan geçen araca çarptı. Kadın yaralandı, hastaneye kaldırıldı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi
CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi

Gündem

CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi

Trafikte bunu yapanlar hapse girecek! Herkes aklını başına alsın
Trafikte bunu yapanlar hapse girecek! Herkes aklını başına alsın

Gündem

Trafikte bunu yapanlar hapse girecek! Herkes aklını başına alsın

Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var
Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var

Gündem

Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23