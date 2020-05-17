Denizli’de elma kurduna karşı örnek biyoteknik mücadele

Denizli’de elma kurduna karşı mücadelede üreticinin yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü proje ile 216 dekar alanda zararlı popülasyonla mücadele için bu yıl 25 bin 200 adet

feromon yayıcı tel dağıtacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerinin yanı sıra turizm, eğitim, spor, sağlık ve tarım alanlarında yaptığı yatırımlarla kentin sosyoekonomik yapısına büyük katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi artırmak ve kırsal bölgelerin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla destek çalışmalarına devam ediyor. Daha önce çiftçilerin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineği (Drosophila suzukii) ile mücadele için üreticilere 30 bin litre elma sirkesi dağıtan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bu kez elma üretiminde önemli kalite ve verim kayıplarına sebep olan elma iç kurduna karşı biyoteknik mücadele projesi başlattı. Bu kapsamda elma üretim üssü olan Çivril ilçesi Işıklı Mahallesi’nde başlatılan biyoteknik mücadele ile bahçelere feromon yayıcı tel uygulanmaya başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projede 216 dekar alanda zararlı popülasyonla mücadele için bu yıl 25 bin 200 adet feromon yayıcı tel dağıtımı gerçekleştirilecek.

“Çiftçimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çiftçileri olumsuz etkileyen zararlılara karşı mücadeleye devam ettiklerini söyleyerek, “Ülkemize artı değer kazandıran ürünleri desteklemeye devam ediyoruz. İnsana ve çevreye hiçbir zararı olmayan bu uygulama ile inşallah çiftçimiz daha verimli ve kaliteli ürünler elde edecek. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya onları her zaman desteklemeye devam edeceğiz inşallah” dedi.

Tarımda zararlılara karşı uygulanan feromen yayıcılar, insan sağlığının yanı sıra, çevre ve doğal dengeyi koruyan, uygulama etkinliği uzun süren, kullanıcı sağlığını tehdit etmeyen ve maliyet açısından da avantaj sağlayan bir biyoteknik mücadele olarak biliniyor.