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Gündem Denizli'de dehşet anları: Otomobil 15 metreden göle uçtu!
Gündem

Denizli'de dehşet anları: Otomobil 15 metreden göle uçtu!

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Denizli'de dehşet anları: Otomobil 15 metreden göle uçtu!

Denizli’nin Çivril ilçesinde yaklaşık 15 metre yükseklikten göle düşen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Çivril'e bağlı Işıklı Mahallesi Akgöz Pınarları mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dinar'dan Çivril yönüne seyreden M.E.U. (39) idaresindeki 03 FP 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 15 metre yükseklikten göle uçtu.



İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya gömülen otomobilde sıkışan sürücü M.E.U., Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Uluten, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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