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Denizli'de bugün hava nasıl olacak? İşte, Denizli hava durumu

Havaların serinlemesiyle birlikte herkes "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Dün sağanak yağışın etkisi altında olan Denizli için de hava tahmin raporu fazlasıyla merak ediliyor. İşte, Denizli hava durumu...

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:55
Denizli'de bugün hava nasıl olacak? İşte, Denizli hava durumu

Havaların serinlemesiyle birlikte herkes "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Dün sağanak yağışın etkisi altında olan Denizli için de hava tahmin raporu fazlasıyla merak ediliyor. İşte, Denizli hava durumu...

Eylül ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde herkes yeni güne nasıl bir havayla başlayacağını merak ediyor. 24 Eylül için Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Denizli, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Önceki günü yağışlı geçiren Denizli'de herkes 25 Eylül Çarşamba gününde havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Denizli'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre bugün Denizli'de en yüksek 26 en düşük 17 derece hissedileceğini belirtti.

Ayrıca Denizli'de saat 19.00'a kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:55
  1. Muğla
  2. Manisa
  3. İzmir
  4. Aydın
  5. Denizli'de bugün hava nasıl olacak?
  6. Denizli hava durumu
  7. bugün hava nasıl olacak 25 Eylül 2019
  8. 25 Eylül 2019 Denizli hava durumu

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