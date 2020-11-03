Denizli'de bir mahalle karantinaya alındı
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kaymakam Adem Karataş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, pozitif vakalara rastlanan Mollaahmet Mahallesi'nde karantina uygulaması başlatılmasına karar verildi.
Mahalleye giriş ve çıkışlar 14 gün süreyle kapatılarak, sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlandı.